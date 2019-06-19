البيرو تستعيد الثقة بثلاثية بوليفيا

دخل منتخبي البيرو وبوليفيا مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى وكلهما أمل بتحقيق الفوز الأول في البطولة على ملعب ماراكانا التاريخي .

ودخلت بوليفيا مهاجمة منذ البداية حيث استطاعت منذ الدقيقة الثامنة والعشرين من إحراز أول أهداف المباراة من ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء نفذها مارسيلو مورينو بنجاح في شباك البيروفيين .

وتمكن المهاجم البيرو المخضرم باولو غيريرو من إدارك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما استغل تمريرة بينية من كريستيان كويبا، لينفرد بحارس بوليفيا ويسكن الكرة في الشباك .

وبعد مرور عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني تقدمت البيرو للمرة الأولى في البطولة بعدما حول جيفرسون فارفان الكرة برأسية في الشباك بعد عرضية متقنة من غيريرو.

وحاولت البيرو زيادة الغلة في الدقائق الأخيرة وسط تألق الحارس لامبي، لكن إديسون فلوريس أنهى طموحات بوليفيا بالعودة في المباراة بعدما أحرز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ليهدي منتخب المدرب ريكاردو جاريكا أول ثلاث نقاط في البطولة وتعزز حظوظها ببلوغ دور الثمانية بعدما أصبح رصيدها أربع نقاط متساوية مع البرازيل فيما تعرضت بوليفيا للخسارة الثانية على التوالي.

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