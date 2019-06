نادي ريال مدريد يكشف عن لاعبه البرازيلي الجديد

قام ريال مدريد الثلاثاء بتقديم اللاعب رودريغو جويس، في ملعب سانتياغو برنابيو بعدما وقع للنادي الملكي في يونيو الماضي، ولكن تم الاتفاق على أن يظل مع فريق سانتوس البرازيلي لمدة موسم.

حيث تكلف النادي 45 مليون يورو لضم اللاعب، وقال جويس خلال تقديمه:

“لا أريد أن أكون نيمار الخاص بمدريد، أريد أن أكون رودريغو الخاص بمدريد”.

وبسؤاله عن المهمة الصعبة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي، أضاف:

“تحدثت مع فينيسيوس حول هذا، سيظل ريال يضم أفضل اللاعبين، ستظل المنافسة قائمة دائماً”.

هذا ويتوقع أن يلعب رودريغو لفريق الريال الثاني، المنافس في الدرجة الثالثة، وسيكون مدربه في الفريق الثاني لمدريد راؤول وسيلعب بجانب تافيكوسا كوبو، اللاعب الياباني الدولي الذي انضم للريال الأسبوع الماضي.

