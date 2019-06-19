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التحدي يواصل تحضيراته للمشاركة الأفريقية

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل بطل ليبيا لكرة القدم المصغرة فريق التحدي مصراتة استعدادته لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأولى بتونس.

و خاض التحدي لقاء وديا يوم أمس الثلاثاء جمعه بفريق خليج سرت في ملعب الأخير، استطاع التحدي تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما شهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق اللعبة في مدينة سرت.

يذكر أن فريقا التحدي والجهاد سيتحولان إلى تونس في التاسع من الشهر الحالي للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية الأبطال التي تشهد تنافسا كبيرا من فرق ليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي وجنوب أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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