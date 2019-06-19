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فيدرر يتأهل للدور الثاني في بطولة هاله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر من تخطي الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين نظيفتين في الدور الأول من بطولة هاله المفتوحة للتنس.

وأنهى فيدرر المجموعة الأولى بــ7 أشواط مقابل 6 بعدما كسر إرسال اللاعب الأسترالي، وفي المجموعة الثانية أطاح فيدرر بميلمان بـ 6 أشواط مقابل 3 في مباراة احتاج فيها المخضرم السويسري إلى ساعة و20 دقيقة للفوز بها ليثأر من هزيمته أمامه في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وسيلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والذي أطاح بنظيره بنوا بيير بمجموعتين دون مقابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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