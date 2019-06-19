فيدرر يتأهل للدور الثاني في بطولة هاله

تمكن المصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر من تخطي الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين نظيفتين في الدور الأول من بطولة هاله المفتوحة للتنس.

وأنهى فيدرر المجموعة الأولى بــ7 أشواط مقابل 6 بعدما كسر إرسال اللاعب الأسترالي، وفي المجموعة الثانية أطاح فيدرر بميلمان بـ 6 أشواط مقابل 3 في مباراة احتاج فيها المخضرم السويسري إلى ساعة و20 دقيقة للفوز بها ليثأر من هزيمته أمامه في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وسيلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والذي أطاح بنظيره بنوا بيير بمجموعتين دون مقابل.

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