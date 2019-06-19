“رودريغو” موهبة برازيلية داخل أسوار البرنابيو

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد البرازيلي رودريغو جوس قادما من سانتوس البرازيلي على ملعبه سانتياغو برنابيو في ثالث صفقات النادي الملكي للموسم الجديد.

ووقع صاحب الـ 18عاما في يونيو الماضي عقدا مع ريال مدريد قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو بحسب تقارير صحفية إسبانية، لكن الاتفاق تضمن بقاء اللاعب في البرازيل لمدة موسم واحد، ومن المتوقع أن يلعب للفريق الثاني لريال مدريد المنافس بالدرجة الثالثة تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس.

وبتعاقده مع رودريغو يكون الريال قد أبرم ثالث الصفقات في الميركاتو الصيفي بعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي فيما سيكون اليوم موعدا لتقديم الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير ليون الفرنسي.

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