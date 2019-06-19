“نجوم مصراتة” يفتتح صالة للألعاب الرياضية

افتتح نادي نجوم مصراتة للألعاب الفردية صالته الرياضية الجديدة والتي قام بإنجازها بمجهودات ذاتية ومن تبرعات لرجال أعمال بالمنطقة.

وقامت إدارة النادي بتجهيز هذه الصالة بأحدث المعدات الرياضية وبأرضية ذات جودة عالية،كما تم تركيب طاولات جديدة للعبة كرة الطاولة المستوردة خصيصا من الصين.

يذكر أن نادي نجوم مصراتة للألعاب الفردية قد تأسس سنة 2017 ولديه حاليا مدرسة ناشئين في كرة الطاولة. كما يسعى خلال الفترة القادمة لإدراج ألعاب فردية أخرى ضمن نشاطاته وأهدافه الموسمية

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