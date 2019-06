«اليويفا» يحرم نيمار من 3 مباريات بسبب تغريدة على تويتر

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الأربعاء بتأكيد العقوبة الموقعة على البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث رفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي تقدم به باريس سان جيرمان على عقوبة إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات.

كما وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي، العقوبة على نيمار، لإهانته حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذا ولم يشارك نيمار في هذه المباراة بسبب الإصابة، لكنه انتقد بشدة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، طاقم التحكيم، بسبب ركلة الجزاء التي احتسبت لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتسببت في إقصاء فريقه من البطولة القارية، وكتب نيمار حينذاك:

“إنه العار، يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو، ليذهبوا إلى الجحيم”.

