قلب دفاع بايرين ميونخ يتخلى رسمياً عن البافاري ويعود إلى دورتموند

كشف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية عن رحيل قلب دفاعه ماتس هوملز وعودته إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند وصيف موسم 2018-2019.

حيث أكد النادي البافار التقارير المحلية التي أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاماً، في طريقه للعودة إلى الفريق الذي توج معه بلقب البوندسليغا مرتين، قبل أن ينتقل إلى ميونيخ عام 2016.

هذا وأعاد دورتموند التعاقد مع هوملز لقاء مبلغ يقدر بـ38 مليون يورو أي ما يُقدر بـ43.6 ملايين دولار أمريكي.

