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منتخب الكرة الحديدية يصل رقدالين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وفد المنتخب الوطني للكرة الحديدية إلى رقدالين لإجراء أولى حصصه التدريبية في نادي الطلائع قبل أن يتوجه لاحقا إلى تونس للمشاركة في بطولة جربة الدولية.

وكان في استقبال الوفد الوطني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطلائع حيث سهلوا عليهم مهمة التأقلم سريعا وبدء التدريبات في اليوم الأول حيث إن المعسكر سيدوم مدة يومين فقط تنطلق بعدها البعثة الوطنية إلى جزيرة جربة التونسية.

ويرأس وفد المنتخب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عادل زكرة بينما يتولى مهمة تدريب اللاعبين بشير برول ويساعده وليد كرناف.

ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة الدولية التي تبدأ منافساتها يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري بسبعة لاعبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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