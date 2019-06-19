منتخب الكرة الحديدية يصل رقدالين

وصل وفد المنتخب الوطني للكرة الحديدية إلى رقدالين لإجراء أولى حصصه التدريبية في نادي الطلائع قبل أن يتوجه لاحقا إلى تونس للمشاركة في بطولة جربة الدولية.

وكان في استقبال الوفد الوطني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطلائع حيث سهلوا عليهم مهمة التأقلم سريعا وبدء التدريبات في اليوم الأول حيث إن المعسكر سيدوم مدة يومين فقط تنطلق بعدها البعثة الوطنية إلى جزيرة جربة التونسية.

ويرأس وفد المنتخب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عادل زكرة بينما يتولى مهمة تدريب اللاعبين بشير برول ويساعده وليد كرناف.

ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة الدولية التي تبدأ منافساتها يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري بسبعة لاعبين.

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