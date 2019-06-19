عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم: من المرجح إلغاء الدوري، والنصر والاتحاد سيمثلان ليبيا إفريقيًّا

قال عضو المكتب

التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة، الأربعاء، إن اتحاد اللعبة سيعقد

الأسبوع المقبل اجتماعا لتحديد مصير الدوري الليبي الممتاز، مرجحا في الوقت ذاته

إمكانية إلغاء كافة المسابقات للموسم الجاري.

وأوضح الكزة، في

تصريحات صحفية، أن المشاركة الليبية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس

الكونفدرالية الموسم المقبل ستكون من نصيب بطلي الدوري والكأس العام الماضي فريقي

النصر والاتحاد.

يُذكر أن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

وباقي المسابقات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الليبي لكرة القدم توقفت، في أبريل

الماضي، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة الغربية عامة، والعاصمة طرابلس

خاصة.

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