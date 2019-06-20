المنتخب الليبي البارالمبي لرفعات القوة يقيم معسكرًا استعدادا لبطولة العالم

يستعد منتخب ليبيا البارالمبي لرفعات القوة للمشاركة في بطولة العالم المزمع إقامتها بأستانا عاصمة جمهورية كازاخستان الشهر المقبل.

ودخل اللاعبون الليبيون في معسكر إعداد وتدريب داخلي مكثف بمدينة بنغازي لتهيئتهم بدنياً ونفسياً ورياضياً للمنافسات التي من المتوقع أن تكون على أشدها بين الرياضيين باعتبارها المرحلة الختامية والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2020 التي ستقام بمدينة طوكيو في اليابان.

وتم اختيار لهذه البطولة اللاعبين “سهيل عبد الناصر وزن 59كغ ـ إبراهيم بو سميحة وزن 65كغ ـ مصعب بن غرسة وزن 72كغ ـ عبد الرزاق البعباع وزن 88كغ).

ويشرف علي تدريب لاعبي المنتخب المدرب الليبي عبد الرحيم الزوي رئيس اللجنة الفنية العليا لرفعات القوة.

وقال “الزوي” في تصريح صحفي أن هذا الحدث الرياضي مهم جداً للاعبين وهم يبذلون قصاري جهدهم لتحسين أدائهم الفني والمهاري لتحقيق أرقام قياسية جديدة تؤهلهم لدورة الألعاب البارالمبية 2020 التي ستحتضنها مدينة طوكيو.

وأكد أن المنافسة ستكون كبيرة بين اللاعبين المشاركين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن المعسكر التدريبي المقام حالياً بمدينة بنغازي غير كافي لإعداد اللاعبين لمنافسات بطولة العالم ولكن حبهم وشغفهم لهذه اللعبة هو الذي يساعدهم علي الاستمرار في ظل عدم وجود الدعم ، ليكون منتخب ليبيا موجوداً في المحافل الدولية والعالمية.

وأشار “الزوري” إلى أن المنتخب النسائي غير جاهز للمشاركة في هذه البطولة وأن أداء اللاعبات من خلال المتابعة بقي علي نفس المستوي ولذا تعذر علينا المشاركة بالمنتخب النسائي لرفعات القوة.

ووجه الشكر في نهاية تصريحاته لرئيس اللجنة البارالمبية الليبية السيد خالد الرقيبي علي دعمه وإصراره على مساعدة المنتخب الليبي لرفعات القوة ليكون حاضراً في بطولة العالم لرفعات القوة بكازاخستان، وقال: “أتمنى لكل اللاعبين المشاركين في هذا الحدث الرياضي الفوز وتحقيق أرقام قياسية جديدة تؤهلهم لدورة الألعاب البارالمبية 2020 بطوكيو”.

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