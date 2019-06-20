منتخب الكرة الحديدية يشارك في دورة جربة الدولية بتونس

يشارك المنتخب الوطني للكرة الحديدية “تخصص قصير ” في دورة جربة الدولية التي تنطلق يوم 21 وحتى 24 يونيو الجاري في دولة تونس الشقيقة.

ويضم الوفد الليبي رئيس لجنة التحكيم فتحي الشوشان وعبد الرءوف العقيلي الخبير الدولي من الجمهورية التونسية كمستشار فني لطاقم التدريب المشرف على الفريق و يترأس الوفد عادل زكرة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد.

يشار إلى أن منتخب الحديدية دخل معسكرا تدريبيا بمدينة رقدالين منذ الإثنين الماضي باستضافة نادي الطلائع وبلدية رقدالين. ويستمر المعسكر حتى يوم السبت المقبل قبل التوجه إلى جربة. ويتولى المدرب الوطني بشير برول مهمة الإشراف الفني بمساعدة المدرب وليد كرناف.

يشار إلى المنتخب الوطني للكرة الحديدية يشارك بعدد 7 رياضيين هم :

1- رمضان بن عيسى2- عبد القدوس بوشي

3- عبد الفتاح الموفق

4- حاتم جعدان

5- حسام عبد القادر ناجي

6- مهاب احمد كريش

7- عز الدين محمد حمودة

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