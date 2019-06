راقصو التانغو يُحافظون على آمالهم في بلوغ دور الثمانية في كوبا أمريكا

استطاع ليونيل ميسي هز الشباك ليدرك التعادل للأرجنتين 1-1 مع الباراغواي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، فجر الخميس، ليحافظ راقصو التانغو على آمالهم في بلوغ دور الثمانية.

حيث تقدم الباراغواي عبر هدف ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يدرك ميسي قائد الأرجنتين التعادل في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

كما حصلت الباراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق، لكن حارس شباك “راقصي التانغو” فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.

هذا ولم يخدم التعادل الأرجنتين التي سقطت في الجولة الأولى أمام كولومبيا 0-2، لتتذيل المجموعة خلف قطر بفارق الأهداف برصيد نقطة واحدة، لكنها أبقت على حظوظها في التأهل للدور الثاني في حال فوزها على قطر في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

واحتلت الباراغواي المركز الثاني برصيد نقطتين خلف كولومبيا التي فازت في وقت سابق على قطر بهدف متأخر، وتواجه كولومبيا في مباراتها القادمة الباراغواي.

