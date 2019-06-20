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الأهلي بنغازي يشارك في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر فريق الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك خبر تلقيه دعوة للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم كممثل عن ليبيا.

وجاءت الدعوة في رسالة رسمية للاتحاد العربي لنظيره الليبي منذ عدة أيام. دون أن يراسل نادي الأهلي بنغازي بحسب ما صرح رئيس مجلس إدارة النادي الذي أضاف أن الاتحاد الليبي رد على مراسلة الاتحاد العربي بطلبه إضافة ناديين آخرين صحبة الأهلي بنغازي.

هذا وقد مثل الأهلي طرابلس ليبيا في النسخة الماضية وقدم مستوى كبيرا أمام الوداد المغربي الذي أقصاه بركلات الترجيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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