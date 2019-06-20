الأهلي بنغازي يشارك في البطولة العربية

نشر فريق الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك خبر تلقيه دعوة للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم كممثل عن ليبيا.

وجاءت الدعوة في رسالة رسمية للاتحاد العربي لنظيره الليبي منذ عدة أيام. دون أن يراسل نادي الأهلي بنغازي بحسب ما صرح رئيس مجلس إدارة النادي الذي أضاف أن الاتحاد الليبي رد على مراسلة الاتحاد العربي بطلبه إضافة ناديين آخرين صحبة الأهلي بنغازي.

هذا وقد مثل الأهلي طرابلس ليبيا في النسخة الماضية وقدم مستوى كبيرا أمام الوداد المغربي الذي أقصاه بركلات الترجيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية