تعادل بطعم الخسارة للأرجنتين أمام الباراغوي 

يرزح المنتخب الأرجنتيني تحت حمل ثقيل بعد أن دوَّن ثاني عثراته في كوبا أمريكا البرازيل 2019 بتعادل مُر أمام الباراغواي حيث انتهت المباراة بهدف لكلا الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

وقد كان الباراغواي السباق إلى افتتاح النتيجة بواسطة ريتشارد سانشيز في الدقيقة الــ36 وهكذا انتهى الشوط الأول تحت أنظار أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

الفترة الثانية افتكت تقنية “الفار” دور البطولة من اللاعبين وتحكمت بالمسار وفرضت التعادل نتيجة بعد أن تم إقرار شرعية ضربة جزاء لأبناء التانغو سارع البرغوث لتنفيذها بنجاح.. اللحظات التي تلت تغيير العداد حفزت الباراغواي أكثر وظهر ذلك جليا من خلال الهجمات المتتالية التي عرف فرانكو أرماني حارس الأرجنتين كيف يتصدى لها كما فعل تماما مع ضربة الجزاء التي منحت لخصمهم بعد الهدفين الأولين.

سقطة مدوية لبلد مارادونا وتعادل بطعم الخسارة ونقطة واحدة من مجموع مواجهتين ليلتحق بالقطريين في ذيل الترتيب تاركين الصدارة لكولومبيا وباراغوي بست نقاط ويبقى على رفقاء ميسي أن ينتصروا أمام بطل آسيا وانتظار فوز كولومبيا على باراغواي من أجل الانتقال إلى دور الثمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية