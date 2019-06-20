كولومبيا أول المتأهلين إلى دور الثمانية 

لم تأت مباراة التي جمعت كولومبيا وقطر بجديد فمن حقق الفوز في الانطلاقة واصل المسيرة ومن تعثر في الخطوة الأولى لم تتغير حاله، وانتهت المواجهة بهدف نظيف للاتينيين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بالبرازيل.

حسم المنتخب الكولومبي تأهله للدور ثمن النهائي من البطولة بحصد 6 نقاط كاملة عندما فاز للمرة الثانية على التوالي الأولى على الأرجنتين وها هو يمنع القطريين من تحصيل نقطة أخرى، وكان المنتخب العربي قد تعادل في الجولة الافتتاحية مع باراغواي بهدف لمثله.

و شهد الشوط الأول صراعا حقيقيا على وسط الميدان حيث حاول منتخب كولومبيا اختراق دفاع العنابي لكن لم يتسن له ذلك، وجاءت هجماته عقيمة دون تجسيد ولم تكن الفترة الثانية مختلفة كثيرا عن سابقتها حيث تواصل التشويق إلى آخر اللحظات تقريبا، لكن الحسم أتى قبل النهاية بأربع دقائق بواسطة المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا وخطف فوزا ثمينا وتأهلا لمنتخب بلاده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية