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اتحاد الكرة يبحث عن حلول لتوقف المسابقات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكل الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة تتولى النظر في إمكانية استكمال أو تأجيل أو إلغاء المسابقات الرياضية للموسم الحالي بعد توقفها بسبب الأحداث الدائرة في طرابلس.

وسيكون من مهام اللجنة التي يترأسها محمد علي يونس إبداء رأيها وتقييم المقترحات والتصورات التي ستتقدم بها الأندية وأعضاء المكتب التنفيدي باتحاد الكرة.

و بحسب مقربين من الاتحاد فإنه سيتم اعتماد تقرير اللجنة النهائي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة بخصوص مسابقات هذا الموسم.

وكانت المسابقات الرياضية التي يشرف عليها اتحاد الكرة قد توقفت مطلع ابريل الماضي تزامنا مع الاحداث العسكرية التي تشاهدها مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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