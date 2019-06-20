اتحاد الكرة يبحث عن حلول لتوقف المسابقات

شكل الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة تتولى النظر في إمكانية استكمال أو تأجيل أو إلغاء المسابقات الرياضية للموسم الحالي بعد توقفها بسبب الأحداث الدائرة في طرابلس.

وسيكون من مهام اللجنة التي يترأسها محمد علي يونس إبداء رأيها وتقييم المقترحات والتصورات التي ستتقدم بها الأندية وأعضاء المكتب التنفيدي باتحاد الكرة.

و بحسب مقربين من الاتحاد فإنه سيتم اعتماد تقرير اللجنة النهائي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة بخصوص مسابقات هذا الموسم.

وكانت المسابقات الرياضية التي يشرف عليها اتحاد الكرة قد توقفت مطلع ابريل الماضي تزامنا مع الاحداث العسكرية التي تشاهدها مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية.

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