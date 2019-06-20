برغش يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة

يشارك الاتحاد الليبي لكرة السلة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي للعبة والتي ستجري في مالي يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وتوجه اليوم رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش رفقة الأمين العام جمال مفتاح إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الافريقي والانتخابات المزمع إجراؤها لاختيار رئاسة الاتحاد واللجان التابعة له.

ومن المقرر إجراء قبل الاجتماع انتخابات المنطقة الأفريقية الأولى والتي يرأسها الليبي عمر البرشوشي الذي سيتقدم للتمديد لولاية ثالثة فيما قدمت تونس مرشحا لها.

كما أشارت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة السلة إلى إمكانية حضور رئيس الاتحاد الدولي لاجتماع باماكو.

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