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برغش يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك الاتحاد الليبي لكرة السلة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي للعبة والتي ستجري في مالي يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وتوجه اليوم رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش رفقة الأمين العام جمال مفتاح إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الافريقي والانتخابات المزمع إجراؤها لاختيار رئاسة الاتحاد واللجان التابعة له.

ومن المقرر إجراء قبل الاجتماع انتخابات المنطقة الأفريقية الأولى والتي يرأسها الليبي عمر البرشوشي الذي سيتقدم للتمديد لولاية ثالثة فيما قدمت تونس مرشحا لها.

كما أشارت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة السلة إلى إمكانية حضور رئيس الاتحاد الدولي لاجتماع باماكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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