“الكاف” على المحك و”سامورا” هي الحكم

يبدو أن القيود ازدادت حول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيسه أحمد أحمد من قبل الفيفا

الأحداث داخل أروقة الكاف تزايدت بسرعة في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ اجتماع باريس وإعلان الاتحاد الأفريقي إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم توفر الأمن حسب شهادة أحمد أحمد، ليتعرض بعدها بيوم واحد فقط رئيس الكاف للتحقيق في باريس عقب اتهامه بقضايا فساد ورشوى وتحرش جنسي.

و لم تتوقف الأحداث هنا، فعيون العالم تتجه إلى مصر لمتابعة كأس الأمم الأفريقية ومن بين القرارات التي اتخذها الكاف في القاهرة هي إلغاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو “الفار” والتعاقد مع أخرى بعد ما حدث في موقعة رادس بتونس.

بعد كل ما دار ويدور في الاتحاد الأفريقي بات تدخل الفيفا لازما، حيث عبر رئيسه جياني انفانتينو عن استيائه بما يحدث في الكاف ليتم تكليف أمين عام الاتحاد الدولي السيدة فاطمة سمورا كمفوضة الفيفا لشؤون إفريقيا وستتولي إجراء مراجعة شاملة وكاملة لأساليب الإدارة الرشيدة للمؤسسة، وستشرف على الإدارة التشغيلية، وستصدر توصيات في حال كانت هناك حاجة لإجراء سلسلة من الجهود الإصلاحية.

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