اخبار الرياضة

“الكاف” على المحك و”سامورا” هي الحكم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدو أن القيود ازدادت حول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيسه أحمد أحمد من قبل الفيفا

الأحداث داخل أروقة الكاف تزايدت بسرعة في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ اجتماع باريس وإعلان الاتحاد الأفريقي إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم توفر الأمن حسب شهادة أحمد أحمد، ليتعرض بعدها بيوم واحد فقط رئيس الكاف للتحقيق في باريس عقب اتهامه بقضايا فساد ورشوى وتحرش جنسي.

و لم تتوقف الأحداث هنا، فعيون العالم تتجه إلى مصر لمتابعة كأس الأمم الأفريقية ومن بين القرارات التي اتخذها الكاف في القاهرة هي إلغاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو “الفار” والتعاقد مع أخرى بعد ما حدث في موقعة رادس بتونس.

بعد كل ما دار ويدور في الاتحاد الأفريقي بات تدخل الفيفا لازما، حيث عبر رئيسه جياني انفانتينو عن استيائه بما يحدث في الكاف ليتم تكليف أمين عام الاتحاد الدولي السيدة فاطمة سمورا كمفوضة الفيفا لشؤون إفريقيا وستتولي إجراء مراجعة شاملة وكاملة لأساليب الإدارة الرشيدة للمؤسسة، وستشرف على الإدارة التشغيلية، وستصدر توصيات في حال كانت هناك حاجة لإجراء سلسلة من الجهود الإصلاحية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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