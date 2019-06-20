تدخل دبلوماسي لإنقاد افتتاح الكان

ينطلق غدا في العاصمة المصرية القاهرة حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا وستجمع مباراة الافتتاح بين صاحب الضيافة المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي في ستاد القاهرة.

وكاد حدوث بعض المستجدات أن يحول دون إقامة هذه المباراة، حيث تخلف الضيوف عن موعد التدريبات في ملعب المباراة رافضين خوض مباراة الافتتاح مطالبين باستلام مكافآتهم قبل بدء البطولة.

وتدخل السفير الزيمبابوي في القاهرة بعد أن وصله الخبر حيث اجتمع مع اللاعبين وأقنعهم بالعدول عن قراراهم وخوض مباراة الافتتاح مع وعود بإيفاء مستحقاتهم المالية من قبل اتحاد اللعبة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم كلا من المنتخب المصري وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

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