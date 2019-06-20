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تدخل دبلوماسي لإنقاد افتتاح الكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينطلق غدا في العاصمة المصرية القاهرة حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا وستجمع مباراة الافتتاح بين صاحب الضيافة المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي في ستاد القاهرة.

وكاد حدوث بعض المستجدات أن يحول دون إقامة هذه المباراة، حيث تخلف الضيوف عن موعد التدريبات في ملعب المباراة رافضين خوض مباراة الافتتاح مطالبين باستلام مكافآتهم قبل بدء البطولة.

وتدخل السفير الزيمبابوي في القاهرة بعد أن وصله الخبر حيث اجتمع مع اللاعبين وأقنعهم بالعدول عن قراراهم وخوض مباراة الافتتاح مع وعود بإيفاء مستحقاتهم المالية من قبل اتحاد اللعبة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم كلا من المنتخب المصري وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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