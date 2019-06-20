سحب قرعة بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

أوقعت قرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة للأندية ممثلي ليبيا الجهاد الرياضي والتحدي مصراتة في المجموعتين الأولى والثانية حيث جاء فريق التحدي إلى جانب أندية مستقبل الهيرة وسادفيك الجيبوتي والحمامات التونسي.

بينما ضمت المجموعة الثانية أندية الجهاد ومشعل بجاية الجزائري وبريتوريا الجنوب أفريقي على أن تنطلق البطولة بمدينة جم التونسية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للفرق المشاركة 5 من ليبيا وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وجيبوتي.

من جانبه سيكون المنتخب الوطني للكرة المصغرة المستفيد الأكبر من هذا الحدث الأفريقي كونه سيباشر استعداداته لبطولة كأس العالم التي ستقام في ضيافة أستراليا شهر أغسطس القادم.

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