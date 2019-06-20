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سحب قرعة بطولة أفريقيا للكرة المصغرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقعت قرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة للأندية ممثلي ليبيا الجهاد الرياضي والتحدي مصراتة في المجموعتين الأولى والثانية حيث جاء فريق التحدي إلى جانب أندية مستقبل الهيرة وسادفيك الجيبوتي والحمامات التونسي.

بينما ضمت المجموعة الثانية أندية الجهاد ومشعل بجاية الجزائري وبريتوريا الجنوب أفريقي على أن تنطلق البطولة بمدينة جم التونسية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للفرق المشاركة 5 من ليبيا وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وجيبوتي.

من جانبه سيكون المنتخب الوطني للكرة المصغرة المستفيد الأكبر من هذا الحدث الأفريقي كونه سيباشر استعداداته لبطولة كأس العالم التي ستقام في ضيافة أستراليا شهر أغسطس القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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