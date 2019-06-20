الاتحاد العام يراسل الأهلي بنغازي بخصوص المشاركة العربية

راسل الاتحاد العام لكرة القدم إدارة الأهلي بنغازي بخصوص الدعوة المقدمة له للمشاركة في البطولة العربية للأندية الموسم القادم حيث دعت الرسالة إدارة النادي بتأكيد تواجدها العربي الموسم القادم.

وفي وقت كان الأهلي بنغازي قد أصدر بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أكد خلاله أنه سيكون ضمن الفرق المشاركة بالبطولة العربية في نسختها القادمة.

وكان فريق الأهلي طرابلس قد مثل ليبيا العام الماضي في البطولة العربية للأندية وخرج أمام الوداد المغربي في الأدوار الأولى البطولة بعدما تعادله ذهابا خارج أرضه وخسر مباراة الإياب بركلات الترجيح.

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