الكاميرون ترفض السفر إلى مصر

نشرت تقارير صحفية مقربة من المنتخب الكاميروني أن اللاعبين يرفضون السفر إلى مصر لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق مساء الجمعة.

وتشير الأخبار إلى أن سبب أضراب اللاعبين عن السفر يرجع لرغبتهم في تلقي مكافآتهم المالية التي تقدر بنحو 28 ألف جنيه إسترليني بينما طالب عدد آخر من اللاعبين برفعها لتصل إلى حوالي 57 ألف جنيه إسترليني.

وقام الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بتفويض المهاجم السابق صامويل إيتو لإقناع اللاعبين بضرورة تأدية واجبهم الوطني ولكنه حتى اللحظة لم يستطع إيجاد حل لهذه المعضلة التي تواجه منتخب الأسود الذي من المفترض أن يفتتح مبارياته في المجموعة السادسة يوم 25 من يونيو الحالي بمواجهة غينيا بيساو.

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