نجم الأرجنتين يتعافى من إصابته

ذكر الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني أن اللاعب لوتارو مارتينز سيكون متاحا لخيارات المدرب سكالوني في المواجهة القادمة لمنتخب التانغو أمام بارغواي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كوبا أميركا.

وتعرض موهبة فريق الإنتر لإصابة في الشوط الأول لكنه أكمل المباراة حتى الدقيقة 67 حين قام سكالوني باستبداله بزميله أنخيل دي ماريا.

ولا بد للمنتخب الأرجنتيني من الفوز في مباراته القادمة أمام قطر وانتظار تعثر منتخب بارغواي التي ستواجه كولومبيا المتأهلة سلفا إلى الدور ربع النهائي من كوبا أميركا.

وبدأت الأرجنتين مشوارها بتعثر أمام كولومبيا بـ2-0 قبل أن تتعادل في مباراتها الأخيرة أمام بارغواي بـ1-1.

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