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الكمبيوتر الياباني يعطل طموح الأوروغواي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ملعب جريميو أرينا انطلاق الجولة الثانية من المجموعة الثالثة فمنتخب الأورغواي يطمح لضمان تأهله بعد الرباعية في شباك الأكوادور فيما دخلت اليابان المباراة بنية تصحيح مسارها بعد الخسارة الثقيلة أمام حاملة اللقب تشيلي .

وانتظرت اليابان 25 دقيقة لتسجل أول أهداف المباراة عن طريق كوجي موشي، لكن الأوروغواي عدلت النتيجة بعد 7 دقائق عبر لويس سواريز من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفار.

وفي الدقيقة الـ59 عاد الساموراي الياباني لإضافة الهدف الثاني بعد تعامل خاطئ من حارس الأوروغواي، لكن رأسية مدافع أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز عدلت الكفة والتي انتهت عليها المباراة لترفع الأورغواي رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة فيما حقق الكمبيوتر الياباني أول نقطة له في البطولة ليبقى ثالثا ضمن المجموعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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