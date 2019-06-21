أرض الكنانة تفتح أبوابها لنهائيات أمم أفريقيا

ستصوب الأنظار نحو أرض الكنانة أم الدنيا التي ستفتح أحضانها لاستقبال حدث استثنائي لأول مرة .. كأس الأمم الافريقية في نسختها العملاقة بأربع وعشرين منتخبا ستكون مصر ساحة لمواجهاتهم وشاهدة على الطريق التي سيقطعونها مندفعين حتى آخر المنافسات

أربع وعشرون دولة من بينها من لم يطأ قدمه في هذه النهائيات، ومنهم المتعود على التأهل حتى على منصات التتويج مرات ومرات.. المجموعات في مجملها كانت متباينة بحكم زيادة عدد المنتخبات الذي كان 16 في النسخ الماضية بإيعاز من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في محاولة جادة لرفع المستويات وزيادة الاحتكاك؛ لذلك تجد الأقوى مع المتوسط ومع السهل ولم تلفت أي واحدة الانتباه خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية التي أنصفتها القرعة ما عدا المغرب بوقوعها مع كوت ديفوار , وجنوب أفريقيا , وناميبيا وهي أسماء لها وزنها في كرة القدم في القارة السمراء.

بلاد الفراعنة جاهزة لهذا الحدث الكبير بملاعب ومنشآت رياضية وسياحية ضخمة رغم أن المسابقة لم تكن من نصيبها بادئ الأمر، فبعد أن أثبتت لجنة التفقد المكلفة من الكاف بزيارة الكاميرون وتسجيل مدى جاهزيتها وهل احترمت المقاييس الدولية والأفريقية لاحتضان البطولة، لكن العكس هو الذي ثبت وتم سحب البساط من تحتها وبعد منافسة شرسة بين البلاد العربية وجنوب أفريقيا آل شرف التنظيم لمصر.

ستة ملاعب ستكون ميدان الملاحم ومكانها، في مقدمتهم ستاد القاهرة الدولي الذي تجهز لهذا العرس وبات مشتاقا لاستقبال ضيوفه بعد أن أُدخلت عليه أشغال الصيانة والترميم, وملعبا الدفاع الجوي والسلام بالقاهرة، أما باقي الملاعب فتتفرق على محافطات ثانية، الاسكندرية بالاسكندرية، والسويس في السويس وأخيرا الإسماعلية في الإسماعلية.

وكانت نفس هذه المنشآت شاهدة على أربع نسخ سابقة نظمها الفراعنة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 وكان نصيبهم من التتويجات على أرضهم ثلاثا، أما المجموع فوصل 7 كأكثر المتوجين باللقب منذ انطلاق المنافسات.

النسخة 32 من نهائيات مصر 2019 تم تقسيم المنتخبات فيها إلى 6 مجموعات يصعد إلى الدور 16 الأول في كل مجموعة ثم يتم احتساب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث بعد أن يتم احتساب النقاط المجموعة أو عن طريق فارق الأهداف إذا تساوت النقاط.

المجموعة الأولى: مصر- الكونغو الديمقراطية – أوغندا -زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي – موريتانيا – أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا – بينين – غينيا بيسا و جنوب أفريقيا

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