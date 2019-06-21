منتخب “الكايت بورد” يتأهل للتصفيات النهائية

تمكن الرياضي ياسر بوؤذن من التأهل إلى التصفيات النهائية ضمن مسابقة الكايت بورد بدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بالرأس الأخضر .

واستطاع بوؤذن التأهل للتصفيات النهائية من الترتيب الأول إلى الرابع بالإضافة إلى رياضي جزائري ورياضيين من مورشيوس حيث زادت حظوظه في الظفر بإحدى القلائد.

وكان فائز الوليد قد ظفر بالمركز الخامس ضمن المنافسات فيما تمكن رياض قطوسة من التحصل على المرتبة التاسعة، وتعتبر هذه النتائج إيجابية للرياضة الليبية في أول مشاركة لمنتخب الكايت بورد في المنافسات الخارجية.

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