فيدرر يعبر تسونغا ويتأهل لربع نهائي بطولة هاله

تأهل المصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر إلى ربع نهائي بطولة هاله المفتوحة للتنس بعد تغلبه بصعوبة على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وشهدت المجموعة الأولى منافسة وندية كبيرتين بين اللاعبين حيث حسمها فيدرر بعد شوط كسر التعادل بـ7 أشواط مقابل 6، وفي المجموعة الثانية عاد تسونغا ليتجاوز عقبة فيدرر بـ6 أشواط مقابل 4 وفي المجموعة الحاسمة ورغم الضغط الكبير من اللاعب الفرنسي فإن فيدرر نجح في خطف النقاط بـ7 أشواط مقابل 5 ليحقق اللاعب السويسري فوزه الأول على تسونغا منذ عام 2014.

وسيلتقي فيدرر موعدا مع الإسباني روبيرتو باوتيستا أجوت في ربع النهائي بعد تغلب الأخير على الفرنسي الآخر ريشارد جاسكيه .

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