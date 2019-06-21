“النينو” يعلق حذائه .. ويعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم رسميا لينهي مسيرة حافلة بالأهداف والبطولات استمرت 18 عاما.

وكتب اللاعب بحسابه في تويتر “بعد 18 عاما حان الوقت لاعتزال كرة القدم” مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل في اليابان لشرح الأسباب.

ولعب توريس على مدار فترتين مع أتلتيكو مدريد حيث سجل أكثر من 100 هدف، حيث خاض تجربة احترافية مع أندية ليفربول وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي فيما انضم للعب في الدوري الياباني مع فريق ساجان توسو في يوليو الماضي.

وخاض صاحب الـ35 عاما 110 مباريات مع منتخب إسبانيا بدأت منذ عام 2003 سجل خلالها 38 هدفا ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدافي لاروخا عبر العصور خلف دافيد فيا و”راؤول غونزاليس”.

وتوج توريس بالعديد من البطولات أبرزها كأس العالم مع المنتخب الإسباني عام 2010 وكأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012، كما توج مع أتلتيكو مدريد بالدوري الأوروبي عام 2018 فيما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي.

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