فرعي طرابلس للدارجات يجتمع مع مندوبي الأندية

عقد الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس اجتماعاً مع مندوبي الأندية المنضوية تحت لوائه بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة.

وتطرق هذا الاجتماع الذي حضره الدكتور “نورالدين التركي” رئيس الاتحاد الليبي للدراجات إلى جملة من الملفات والمواضيع التي تختص باللعبة ونشاطاتها لهذا الموسم.

و تم الاتفاق على ضرورة تجميع الدراجين لإجراء برنامج تدريبي مختلط ، والتنسيق للقيام برحلات خارج طرابلس كما تمت مناقشة مساعدة الأعضاء النازحين من المدربين والرياضيين وضرورة اتخاذ الإجراءات باستلام المقر المخصص للاتحاد الفرعي كي يتمكن من الإيفاء بواجباته وتفعيل نشاطاته وإنجاز برامجه المتنوعة.

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