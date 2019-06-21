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فرعي طرابلس للدارجات يجتمع مع مندوبي الأندية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس اجتماعاً مع مندوبي الأندية المنضوية تحت لوائه بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة.

وتطرق هذا الاجتماع الذي حضره الدكتور “نورالدين التركي” رئيس الاتحاد الليبي للدراجات إلى جملة من الملفات والمواضيع التي تختص باللعبة ونشاطاتها لهذا الموسم.

و تم الاتفاق على ضرورة تجميع الدراجين لإجراء برنامج تدريبي مختلط ، والتنسيق للقيام برحلات خارج طرابلس كما تمت مناقشة مساعدة الأعضاء النازحين من المدربين والرياضيين وضرورة اتخاذ الإجراءات باستلام المقر المخصص للاتحاد الفرعي كي يتمكن من الإيفاء بواجباته وتفعيل نشاطاته وإنجاز برامجه المتنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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