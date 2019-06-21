إدارة الأهلي بنغازي تبحث عن طرق للاستثمار

يواصل نادي الأهلي بنغازي خططه لتطوير مرافق وملاعب النادي الأحمر العريق وذلك من خلال الاستمرار في برنامجه الطموح بمجال الاستثمار في قطعة الأرض المملوكة لأبناء المشوار.

وعقد في هذا الصدد مجلس إدارة النادي اجتماعا مع إدارة المصرف التجاري الوطني بفروعه بالمنطقة الشرقية.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين هاتين المؤسستين الكبيرتين والتي سيكون من ضمنها إنشاء فرع للمصرف التجاري الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية بالنادي.

ويأتي هذا العمل مكملا للمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها بالنادي من مرافق رياضية وخدمية وتجارية.

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