اخبار الرياضة

إدارة الأهلي بنغازي تبحث عن طرق للاستثمار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل نادي الأهلي بنغازي خططه لتطوير مرافق وملاعب النادي الأحمر العريق وذلك من خلال الاستمرار في برنامجه الطموح بمجال الاستثمار في قطعة الأرض المملوكة لأبناء المشوار.

وعقد في هذا الصدد مجلس إدارة النادي اجتماعا مع إدارة المصرف التجاري الوطني بفروعه بالمنطقة الشرقية.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين هاتين المؤسستين الكبيرتين والتي سيكون من ضمنها إنشاء فرع للمصرف التجاري الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية بالنادي.

ويأتي هذا العمل مكملا للمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها بالنادي من مرافق رياضية وخدمية وتجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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