لاعبون على ابواب الاحتراف والوجهة مجهولة

انطلق الميركاتو ولا يزال مصير لاعبينا المحليين مجهولا ليلف الغموض أيضا وجهة لاعبينا المحترفين.

سند الورفلي الذي قدم موسما استثنائيا مع الرجاء المغربي لم يعلن عن وجهته المقبلة بعد، رغم تلقيه عروضا عربية من أندية تعتبر الأبرز في المنطقة.

بينما حزم أنيس السلتو أمتعته باتجاه سوسة التونسية ليعود لفريقه النجم الساحلي عقب انتهاء مدة إعارته للأهلي طرابلس، السلتو يمتلك عروضا من أندية مغربية ولكن إدارة النجم هي من ستقرر الوجهة القادمة للسلتو.

أما محمد صولة فقد أعلن عن تلقيه عروضا من تونس والجزائر عقب تجربة ناجحة في المحرق البحريني استمرت لموسم ونصف ولكنه لم يقرر بعد وجهته المقبلة.

أما مؤيد اللافي فلم يفصح بعد عما إذا كان سيستمر مع اتحاد العاصمة أم أنه سيغير الوجهة.

على عكس لاعب الجبلين السعودي السنوسي الهادي الذي اختار الدوري الكويتي كمحطة جديدة ليلحقه لاعب المدينة محمد ناصر الذي أمضى عقدا مع التضامن الكويتي.

وتتجه الأنظار نحو اللاعبين المحليين الذين لم يحسموا أمرهم بعد خاصة بعد الانباء الواردة من اتحاد الكرة بترحيل عقود اللاعبين لموسم آخر رغم انتهائه ويتصدر قائمة اللاعبين الذين يرغبون في الاحتراف نجم النصر خالد مجدي ونجم الأهلي طرابلس مفتاح طقطق ولاعبو الاتحاد سالم روما وأحمد التربي وأكرم الزوي وغيرهم الكثير.

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