العالم يترقب افتتاح “كان” مصر

اقترب الموعد وما هي إلا ساعات قليلة وينطلق العرس الأفريقي الذي ستحتضنه أرض الكنانة.

على ملعب القاهرة في العاصمة المصرية ستكون ضربة البداية لكأس أمم أفريقيا وستجمع مباراة الافتتاح منتخب الفراعنة وضيفه زيمبابوي.

بطولة الكان لـعام 2019 قد دار حولها جدلا كبيرا لعدة أسباب منها أنه كان من المفترض أن ينطلق في الكاميرون ولكن الكاف سحب منها التنظيم لعدم جاهزيتها خاصة أن هذه النسخة هي الأولى التي ستجمع 24 منتخبا بدلا من 16، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها كأس أفريقيا في فصل الصيف بدلا من الشتاء.

لغة الضاد حاضرة في كان 2019 من خلال خمسة منتخبات عربية وهي: البلد المضيف مصر إلى جانب تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا في ظل غياب مخيب لمنتخبنا الوطني الذي فشل في بلوغ نهائيات هذه النسخة.

نجوم عالمية ستظهر في خارطة الكان و هذه المرة يتصدرهم الفرعون محمد صلاح الذي توج مؤخرا بدوري أبطال أوروبا وسيسعى لقيادة بلاده أمام جماهيرهم إلى منصة التتويج الأفريقية التي غاب عنها لتسع سنوات، و ستشهد النسخة أيضا ظهور نجم المنتخب الجزائري رياض محرز ونجم منتخب السنغال ساديو ماني ونجم المنتخب المغربي حكيم زياش وغيرهم الكثيرون على غرار المساكني والخزري.

و ما هي إلا أسابيع معدودة وستكشف ملاعب مصر عن ملك أفريقيا الجديد فهل ستحافظ الكاميرون على تاجها الأفريقي أم أن العرش سيكون له حاكم آخر.

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