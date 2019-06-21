ليبيا تاسعة الكايت بوردينج في ألعاب سال

تمكن الرياضي الليبي رياض قطوسة من الحصول على المركز التاسع في لعبة الكايت بوردينج ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة في عاصمة دولة الرأس الأخضر سال.

ويمثل هذا المركز انجازا كبيرا للرياضي الليبي قطوسة وللعبة الكايت بوردينج التي تشارك للمرة الأولى في بطولة دولية.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بتواجد عدة رياضات أهمها التجديف والشراع والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد.

وفي الأيام الماضية تحصل الجداف عبدالسلام محمد على المركز الخامس في الدورة إذ شهدت البطولة مشاركة 10 دول أفريقية.

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