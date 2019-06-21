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ليبيا تاسعة الكايت بوردينج في ألعاب سال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الرياضي الليبي رياض قطوسة من الحصول على المركز التاسع في لعبة الكايت بوردينج ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة في عاصمة دولة الرأس الأخضر سال.

ويمثل هذا المركز انجازا كبيرا للرياضي الليبي قطوسة وللعبة الكايت بوردينج التي تشارك للمرة الأولى في بطولة دولية.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بتواجد عدة رياضات أهمها التجديف والشراع والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد.

وفي الأيام الماضية تحصل الجداف عبدالسلام محمد على المركز الخامس في الدورة إذ شهدت البطولة مشاركة 10 دول أفريقية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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