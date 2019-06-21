رئيس هيأة الشباب والرياضة لـ “وال” : سنقوم بدعم البني التحتية للأندية الرياضية

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- قال رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة السيد سالم بوزريدة، إن الهيأة ستقوم بدعم البني التحتية للأندية الرياضية.

وأضاف السيد سالم بوزريدة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن الدعم سيكون بشكل عيني كإنشاء الملاعب والصالات، ودعم المادي فسيكون بالتركيز على الفئات السنية الصغرى لأندية الدوري الممتاز والدرجات الأولى والثانية والثالثة.

هذا وجاءت تصريحات رئيس الهيأة عقب لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني الذي أعطى موافقته على دعم بني التحتية للأندية من خلال صيانة عدد من الملاعب بعدد من المناطق.

وأوضح السيد سالم بوزريدة أن الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء تمحور حول الحديث عن المنشآت الرياضة بشكل عام، وخاصة الملاعب وصيانتها، وعلى سبيل المثال الملعب الجانبي بنغازي، والمدينة الرياضية البيضاء، وملاعب : درنة، طبرق، سبها، مضمار سبها، وهذه جميعها تتبع المنشآت الرياضية للدولة.

وتابع السيد سالم بوزريدة : “الحمد لله خرجنا بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من طرفنا، وتم تكليف لجنة فنية من إدارة المشروعات، للمرور على كل تلك الملاعب المستهدفة، والتنفيذ سيكون في أسرع وقت ممكن، وسيُعلن قريبًا عن الشركات المنفذة”.

وأوضح السيد سالم بوزريدة بشأن الملعب الرئيسي بنغازي “28 مارس سابقًا”، قائلا : إن “هناك شركة سابقة متعاقدة مع الدولة بمبلغ 295 مليون دينار ليبي، واستلمت منه 95 مليون، وقد توقفت عن العمل بالمشروع في فبراير عام 2011، ومن الضروري دعوة الشركة المتعاقدة سابقًا، وهل بإمكانها استكمال المشروع من عدمه، وبالفعل حدثت اتصالات غير مباشرة طالبت فيه الشركة الاستمرار، والعودة شريطة توفير الأمن اللازم، وبأن دعوة الشركة رسميًا سيكون قريبًا جدًا من قبل الحكومة الليبية المؤقتة”.(وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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