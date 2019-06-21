النادي الأهلي يُعلن موافقته للمشاركة في كأس محمد السادس لأندية الأبطال

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي الخميس، موافقتها على المشاركة في منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 – 2020.

هذا وجاء ذلك في خطاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجهة إلى الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم مؤرخ في تاريخ 20/6/2019.

وتضمن الخطاب رغبة نادي الأهلي في المشاركة، بعد استلام خطاب الأمين العام مباشرة والذي وصل يوم 20/6/2019، وذلك عقب اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كممثلا لدولة ليبيا في بطولة الأندية العربية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي – لصفحة الأهلي الرسمية – إن “دعوة مشاركة الفريق الأول قد أرسلت من قبل الاتحاد العربي إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم منذ عدة أيام، ولم يقم اتحاد الكرة بدوره ومخاطبتنا في حينها، واليوم 20/6/2019 فقط استلمنا الخطاب”.

وأضاف السعيطي أن “السيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، قام بمخاطبة الاتحاد العربي يُطالبه بإضافة ناديين اثنين للمشاركة رفقة النادي الأهلي”. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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