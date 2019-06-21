الكزة لـ218: الاتحاد العربي اختار الأهلي بنغازي لأنه المتصدر

أوضح عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لكرة القدم يونس الكزة أن الاتحاد العربي لكرة القدم قد رفض كافة الترشيحات المقدمة من قبله لإضافة أندية ليبية أخرى تشارك في البطولة العربية الموسم المقبل.

وأضاف الكزة في تصريحاته الخاصة لـ218 أن الاختيار قد وقع على الأهلي بنغازي من قبل الاتحاد العربي بناء على تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز قبل توقفه.

وسينطلق الأهلي بنغازي في مشواره بالبطولة العربية كممثل وحيد لليبيا حيث سبق للأهلي طرابلس أن خاض تجربة المشاركة في الموسم الماضي وخرج على يد الوداد المغربي في الأدوار التمهيدية بضربات الترجيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية