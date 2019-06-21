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الكزة لـ218: الاتحاد العربي اختار الأهلي بنغازي لأنه المتصدر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لكرة القدم يونس الكزة أن الاتحاد العربي لكرة القدم قد رفض كافة الترشيحات المقدمة من قبله لإضافة أندية ليبية أخرى تشارك في البطولة العربية الموسم المقبل.

وأضاف الكزة في تصريحاته الخاصة لـ218 أن الاختيار قد وقع على الأهلي بنغازي من قبل الاتحاد العربي بناء على تصدره لمرحلة الذهاب من الدوري الممتاز قبل توقفه.

وسينطلق الأهلي بنغازي في مشواره  بالبطولة العربية كممثل وحيد لليبيا حيث سبق للأهلي طرابلس أن خاض تجربة المشاركة في الموسم الماضي وخرج على يد الوداد المغربي في الأدوار التمهيدية بضربات الترجيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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