البرشوشي لـ218: نسعى لتطوير السلة الليبية بحضورنا الأفريقي

احتفظت ليبيا بمقعدها الأفريقي في كرة السلة عقب اختيار رئيس المنطقة الأفريقية الأولى عمر البرشوشي لولاية ثالثة في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة المالية باماكو.

وعقب ترشيحه لولاية ثالثة وهو إنجاز لم يتحقق لكرة السلة الليبية سابقا قال ممثل ليبيا عمر البرشوشي إنه سيسعى جاهدا لخدمة كرة السلة المحلية والأفريقية إجمالا من خلال ترشيح أسماء تشارك في دورات تدريبية وتحكيمية.

وأثنى البرشوشي في تصريحاته الخاصة لـ218 على التكاتف المستمر من قبل رئيس اتحاد كرة السلة فؤاد برغش ووقوفه إلى جانب في الانتخابات حيث شهدت العاصمة المالية باماكو منافسة شرسة في الانتخابات إذ تقدمت تونس بمرشح لها راغبة في الحصول على المقعد الأفريقي.

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