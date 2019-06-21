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البرازيل في رحلة التأهل للدور القادم من كوبا أميركا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه أنظار متابعي كوبا أميركا صوب المجموعة الأولى لمتابعة ما تحمله مباريات الجولة الثالثة من المتأهلين للدور القادم من البطولة.

بوليفيا وبعد خسارتين متتاليتين؛ أمام البرازيل في الافتتاح، وبيرو في اللقاء الثاني تسعى جاهدة لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة حين تواجه فنزويلا التي تمتلك بصيص أمل في التأهل خاصة بعد أن حققت نقطة ثمينة من البرازيل في لقاء الجولة الثانية.

أما منتخب السيليساو الذي ظهر شاحبا ودون أنياب وتعثر بنتيجة التعادل في لقائه الثاني حين واجه فنزويلا فسيكون مطالبا بتحقيق الفوز ولا شيء سواه عندما يلتقي منتخب بيرو المنتشي بفوزه في الجولة الماضية وحصوله على أربع نقاط من الجولتين الماضيتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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