البرازيل في رحلة التأهل للدور القادم من كوبا أميركا

تتجه أنظار متابعي كوبا أميركا صوب المجموعة الأولى لمتابعة ما تحمله مباريات الجولة الثالثة من المتأهلين للدور القادم من البطولة.

بوليفيا وبعد خسارتين متتاليتين؛ أمام البرازيل في الافتتاح، وبيرو في اللقاء الثاني تسعى جاهدة لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة حين تواجه فنزويلا التي تمتلك بصيص أمل في التأهل خاصة بعد أن حققت نقطة ثمينة من البرازيل في لقاء الجولة الثانية.

أما منتخب السيليساو الذي ظهر شاحبا ودون أنياب وتعثر بنتيجة التعادل في لقائه الثاني حين واجه فنزويلا فسيكون مطالبا بتحقيق الفوز ولا شيء سواه عندما يلتقي منتخب بيرو المنتشي بفوزه في الجولة الماضية وحصوله على أربع نقاط من الجولتين الماضيتين.

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