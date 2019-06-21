نجم الأرجنتين السابق: على ميسي الابتعاد عن المنتخب

فجر ماريو كيمبيس نجم منتخب الأرجنتين السابق مفاجأة من العيار الثقيل حين دعا إلى إبعاد ليونيل ميسي من منتخب الأرجنتين والبدء مجددا بعناصر جديدة يمكن الاعتماد عليهم لحصد الألقاب.

وأكد كيمبيس أن عناصرهم الوطنية من اللاعبين يعتمدون اعتمادا كاملا على نجم برشلونة الاسباني؛ ما ترك أثرا سلبيا على النتائج.

وصرح النجم السابق للألبا سيليستي عبر قناة “تي واي سي سبورت” الأرجنتينية أن ميسي يجب أن يأخذ استراحة باقتراح من اتحاد الكرة أو يطلبها هو بنفسه، وأضاف أن الأمر لن يكون سيئا لكل الأطراف خاصة بعد كل ما يحصل في الوقت الحالي.

ودعا كيمبيس بشكل صريح لإخراج ميسي من الفريق الوطني وتشكيلة آخرى بعناصر جديدة وجيدة ومتألقين في أنديتهم.

ولم يقدم التانغو آداء جيدا في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل إذ لا يملك الأرجنتينيون مصيرهم وهم مهددون بالخروج مبكرا حتى وإن فازوا أمام قطر يبقى عليهم انتظار نتيجة كولومبيا وباراغواي .

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