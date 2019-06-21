بالصور.. حفل كبير في افتتاح بطولة أمم أفريقيا

القاهرة-العنوان

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد حفل رائع وكبير أمام أكثر من 70 ألف مشجع بملعب القاهرة، حيث تحولت أرضية الملعب، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الأفريقية.

واحتل منتصف الملعب هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما كانوا بمثابة شاشة عرض.

وانطلقت البطولة بأغنية “متجمعين” الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2019 والتي جرى تأديتها بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنكليزية.

واشترك في أداء الأغنية المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة جرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه جناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية، وسط أجواء حماسية في الملعب.

وشارك مئات العارضين في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة، مرتديين الملابس الفرعونية وملابس أخرى تقليدية مصرية وأفريقية.

وقدم المؤدون عرضا ملفتًا وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة.

وبعد عرض شعارات الدول الـ 24 المشاركة في البطولة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية