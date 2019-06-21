بالصور/ نيمار يزور بعثة منتخب البرازيل

زار نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا أعضاء منتخبه الوطني البرازيل في مقر معسكرهم المقام من أجل بطولة كوبا أمريكا هذه الأيام على أراضيهم

ونشر لاعب برشلونة السابق صورا له على صفحته الرسمية فيسبوك وهو يعانق زملاءه في الفريق الوطني الذين فرحوا بقدومه واعتبروه محفزا وداعما لهم في هذه المسابقة المهمة

وتخلف نجم منتخب السيليساو عن الالتحاق بالمجموعة بعد أن تعرض لإصابة خطرة بقطع في أربطة الكاحل الأيمن.

وأرفق لاعب السيليستي الصور التي نشرها في صفحته الرسمية بعبارات تنم عن الفخر والاعتزاز بجميع أفراد منتخب بلاده “زملاء وأصدقاء …شرف ورضا عندما تكون جزءا من هذه المجموعة”

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