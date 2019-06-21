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بالصور/ نيمار يزور بعثة منتخب البرازيل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا أعضاء منتخبه الوطني البرازيل في مقر معسكرهم المقام من أجل بطولة كوبا أمريكا هذه الأيام على أراضيهم

ونشر لاعب برشلونة السابق صورا له على صفحته الرسمية فيسبوك وهو يعانق زملاءه في الفريق الوطني الذين فرحوا بقدومه واعتبروه محفزا وداعما لهم في هذه المسابقة المهمة

وتخلف نجم منتخب السيليساو عن الالتحاق بالمجموعة بعد أن تعرض لإصابة خطرة بقطع في أربطة الكاحل الأيمن.

وأرفق لاعب السيليستي الصور التي نشرها في صفحته الرسمية بعبارات تنم عن الفخر والاعتزاز بجميع أفراد منتخب بلاده “زملاء وأصدقاء …شرف ورضا عندما تكون جزءا من هذه المجموعة”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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