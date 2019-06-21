الاتحاد العربي لكرة القدم يرفض مقترح الاتحاد الليبي بإدراج فريقين رفقة الأهلي بنغازي للمشاركة في البطولة العربية للأندية

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- رفض الاتحاد العربي لكرة القدم، مقترح الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن إدراج فريقين رفقة الأهلي بنغازي للمشاركة في بطولة محمد السادس للأندية العربية البطلة.

هذا وجاء ذلك في خطاب “رد” وجهه الاتحاد العربي على مقترح الاتحاد الليبي الخميس، تضمن الرد الاتحاد العربي بالشكر والتقدير الاتحاد لشخص الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن إضافة فريقين إلى جانب فريق الأهلي للمشاركة في البطولة، بسبب استكمال عدد الفرق المشاركة.

كما تضمن الخطاب أن اختيار فريق نادي الأهلي بنغازي، جاء كونه متصدر للمجموعة الثانية بعد أن استكمل كافة مباريات مرحلة الذهاب في صدارة مجموعته. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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