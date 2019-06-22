الدناع : النتائج المحققة للبعثة الليبية في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية جيدة

أخبار ليبيا 24- خاص

أكد المرافق الطبي لبعثة ليبيا في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الدكتور عصام الدناع أن البعثة الليبية اختتمت مشاركتها منافسات “الكيت بوردنغ” .

الدناع أضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن النتائج تبدو لنا من عين المكان وبواقع لايغفل عن أحد جيدة، وقابلة للتحسين متي ماتم التركيز والتحضير والعمل الجاد بعقلانية وعلم وتوافر لكل الظروف .

لفت إلى أنه لم تحقق بعثة ليبيا أي ميدالية خلال البطولة، حيث حلت في المركز الخامس في التجذيف من أصل 10 رياضيين، وثامنا في السباحة من أصل 18 سباح، وخامسًا في كرة القدم الاستعراضية، وضفرت بالترتيب الرابع والخامس والتاسع من أصل 13 في لعبة الشراع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24