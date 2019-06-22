اللاعب رقم (12) في مصر.. الأخطر بتشكيلة “الفراعنة”

218TV|خاص

مع افتتاح منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية في العاصمة المصرية القاهرة يُظْهِر المصريون تعطشا فريدا للبطولات الكبيرة، خصوصا أن المنتخب المصري هو صاحب “تميمة الحظ” تاريخيا في “مونديال أفريقيا”، إذ يصف كثيرون الجمهور المصري الذي يقف بقوة خلف “الفراعنة” بأنهم اللاعب الذي يحمل الرقم (12) في تشكيلة المنتخب المصري، وأنه “صاحب الفضل” في حماسة لاعبي الفراعنة في المباراة الافتتاحية التي جمعت المستضيف بمنتخب زيمبابوي الذي أظهر عنادا لافتا لـ”الفراعنة”، وأجّل حصدهم للنقاط الثلاث حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ومن داخل آلاف المقاهي، ومن داخل المنازل، وبطبيعة الحال من الملعب الذي شهد المباراة وقف عشرات ملايين المصريين على “رِجْل واحدة” لمؤازرة منتخبهم الوطني، وقد سُمِعَت صيحات المصريين في الشوارع، وهم يتحسرون على فرص عديدة أضاعها لاعبو “الفراعنة” من أمام مرمى منتخب زيمبابوي، قبل أن يهديهم “تريزيغيه” أوّل ثلاث نقاط في مشوار الحصول على اللقب الأفريقي، فيما سيستمر اللاعب رقم (12) في حشد همم لاعبي الفراعنة لتحقيق “العلامة الكاملة” والانتقال للدور الثاني، ومواصلة المشوار لحصد اللقب الأفريقي.

يشار إلى أن منتخب مصر لكرة القدم قد حصد لقب مونديال أفريقيا سبع مرات منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى من السودان عام 1957، ما يجعله المنتخب الأفريقي الأكثر تتويجا بلقب مونديال القارة، الذي يعتبر ثالث أكبر مسابقة عالمية بعد كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا من حيث قوة المنتخبات، والشغف الجماهيري.

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