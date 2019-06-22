اخبار الرياضة

منتخب الكرة الحديدية يصل لجربة التونسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –  خاص

وصلت بعثة المنتخب الليبي للكرة الحديدية ” قصير” لمدينة جربة للمشاركة في دورة جربة الدولية، التى تقام في الفترة من الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين يونيو الجاري .

وأقام المنتخب الليبي تجمع تدريبي بمدينة رقدالين باستضافة نادي الطلائع، وبلدية رقدالين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين .

هذا ويشارك المنتخب الليبي في بطولة جرية بعدد 7 رياضيين هم رمضان بن عيسى، وعبدالقدوس بوشي، وعبدالفتاح الموفق، وحاتم جعدان، وحسام عبدالقادر ناجي، ومهاب أحمد كريش، وعزالدين محمد حمودة .

وسيشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب الوطني بشير برول ويساعده المدرب وليد كرناف .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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