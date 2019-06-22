الأهلي بنغازي يكشف عن قراره حول المشاركة في البطولة العربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت إدارة نادي الأهلي بنغازي، بشكل رسمي، على طلب الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص مشاركة فريق الاهلي بنغازي الاول لكرة القدم في منافسات البطولة العربية للأندية .

وجاءت الموافقة من خلال مراسلة لإدارة الأهلي، إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، وأبلغته بقرار المشاركة.

وتلقت إدارة الاهلي بشكل رسمي دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك للمشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال لموسم 2019 -2020.

وكان الأهلي بنغازي قد تصدر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019 ، قبل أن تتوقف المسابقة بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وجمع الأهلي خلال مرحلة الذهاب 25 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، ولم ينهزم في أي لقاء وسجل 17 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

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