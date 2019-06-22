رغم الآلام..غات تستكمل دوري الخماسيات

لم تمنعهم السيول التي ضربت غات من تحقيق هدفهم وإنهاء دوري الخماسيات بالبركت للكبار والناشئين فبعد توقف دام أكثر من أسبوعين جرى استئناف الدوري.

ففي فئة الناشئين أقيمت المباراة النهائية بين فريقي شباب آغرم وجوفاري وانتهت بفوز شباب آغرم بـ4/1 ناشئو جوفاري الذين لا يزالون يعانون من ألم سقوط منازل ذويهم أصروا على لعب المباراة، ولكن شباب آغرم سيطروا على البطولة واستطاعوا التتويج بها بدون أي خسارة.

أما في نهائي الكبار الذي جمع الخلود ونجوم الفيوت وسط حضور جماهيري غفير من عشاق كرة القدم الخماسية الذين انتظروا النهائي طويلا، المباراة في شوطها الأول شهدت سيطرة كبيرة لنجوم الفيوت الذين تقدموا في بداية المباراة قبل أن يعود الخلود بهدف التعادل، أضاع لاعبو الفيوت عديد الفرص السانحة للتسجيل، في الشوط الثاني خانت اللياقة لاعبي الفيوت وظهر الفارق البدني بين الفريقين لصالح الخلود وتمكنوا من إحراز 3 أهداف ليحرزوا لقب البطولة لأول مرة بعد فوزهم بنتيجة 4/2 على نجوم الفيوت.

دوري كتب له الاستمرار رغم كل الظروف والألم فشباب غات لا يعرفون الاستسلام ولا وجود لهذا المصطلح أساسا في قاموس حياتهم.

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