منتخب البارالمبية لرفعات القوة يستعد لبطولة العالم

بهمة كبيرة وبعزيمة الأبطال يواصل رجال منتخبنا الوطني البارلمبي لرفعات القوى تدريباته اليومية في بنغازي تأهبا للمشاركة في بطولة العالم في كازاخستان الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب يضم 4رياضيين من مدن ليبية مختلفة وهم سهيل عبد الناصر وزن 59 كيلوغراما وإبراهيم بو سميحة وزن 65 كيلوغراما ومصعب بن غرسة وزن 72 كيلوغراما وعبد الرزاق البعباع وزن 88 كيلوغراما.

رجال المنتخب تجمعوا من كل حدب وصوب ليمثلوا ليبيا في المحفل الأبرز عالميا كل ذلك كان بمجهودات شخصية لرجال عشقوا هذه الرياضة وعلى رأسهم المدرب عبد الرحيم الزوي الذي يسعى لتجهيز كل الرياضيين في زمن قياسي ليكونوا حاضرين في البطولة العالمية.

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