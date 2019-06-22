الزناد يواصل مسيرته الإحترافية من بريطانيا

أعلن الملاكم الليبي الدولي مالك الزناد مساء أمس الجمعة عبر بث مباشر على حساباته الشخصية على انستغرام وفيس بوك أنه استقر رسميا في بريطانيا وأن نزلاته القادمة ستكون في المملكة المتحدة بدلا من مالطا.

وكان الزناد قد بدأ رحلته الاحترافية من مالطا عام 2012 وخاض خلال السنوات الماضية 14 نزالا فاز في جميعها وحسم 13 منها بالضربة القاضية.

ويستعد مالك لخوض نزال جديد في الولايات المتحدة الامريكية إذ يرغب بطلنا الليبي في الوصول إلى العالمية ومقارعة أبطال العالم في الملاكمة كما أعرب الزناد عن هدفه بالتتويج ببطولة العالم.

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