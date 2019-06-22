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الزناد يواصل مسيرته الإحترافية من بريطانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الملاكم الليبي الدولي مالك الزناد مساء أمس الجمعة عبر بث مباشر على حساباته الشخصية على انستغرام وفيس بوك أنه استقر رسميا في بريطانيا وأن نزلاته القادمة ستكون في المملكة المتحدة بدلا من مالطا.

وكان الزناد قد بدأ رحلته الاحترافية من مالطا عام 2012 وخاض خلال السنوات الماضية 14 نزالا فاز في جميعها وحسم 13 منها بالضربة القاضية.

ويستعد مالك لخوض نزال جديد في الولايات المتحدة الامريكية إذ يرغب بطلنا الليبي في الوصول إلى العالمية ومقارعة أبطال العالم في الملاكمة كما أعرب الزناد عن هدفه بالتتويج ببطولة العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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